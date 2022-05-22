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Головна війна з Росією На Миколаївщині внаслідок обстрілів РФ загорілися будинки

На Миколаївщині внаслідок обстрілів РФ загорілися будинки

22 травня, 2022 неділя
10:12
війна з Росією Пожежа внаслідок потрапляння уламків від російських ракет на Миколаївщині

21 травня близько дев'ятої ранку в смт Первомайське, що на Миколаївщині, внаслідок потрапляння російських боєприпасів та їх уламків загорілась покрівля двоповерхового будинку, а також квартира на другому поверсі сусіднього дому

Про це інформує у фейсбуці Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

"О 09:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу квартири на другому поверсі та покрівлі двоповерхового житлового будинку по вул. Заводській смт Первомайське Миколаївського району.

Причиною займання стало потрапляння боєприпасів та їх уламків, внаслідок бойових дій.

О 10:16 пожежу вдалося локалізувати та об 11:31 ліквідувати на площі 80 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Піротехнічна група ДСНС Миколаївщини за добу вилучила 56 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку повномасштабної російської агресії виявлено 2 883 боєприпасів.

  • 21 травня у Миколаєві чути вибухи від касетних снарядів.

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пожежа
Миколаївщина
ДСНС
новини Миколаївщини
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Первомайське
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