Про це інформує у фейсбуці Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

"О 09:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу квартири на другому поверсі та покрівлі двоповерхового житлового будинку по вул. Заводській смт Первомайське Миколаївського району.

Причиною займання стало потрапляння боєприпасів та їх уламків, внаслідок бойових дій.

О 10:16 пожежу вдалося локалізувати та об 11:31 ліквідувати на площі 80 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Піротехнічна група ДСНС Миколаївщини за добу вилучила 56 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку повномасштабної російської агресії виявлено 2 883 боєприпасів.

21 травня у Миколаєві чути вибухи від касетних снарядів.

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