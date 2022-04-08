На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів 7 квітня отримали поранення 12 людей, - облрада

Про це заявила очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва.



"За минулу добу на Миколаївщині поранено 12 осіб, серед яких 1 дитина. Загалом, станом на ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 341 людина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - повідомила вона.



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