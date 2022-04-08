На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів 7 квітня отримали поранення 12 людей, - облрада
7 квітня під час російських обстрілів Миколаївщини поранення отримали 12 мирних мешканців, зокрема одна дитина
Про це заявила очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"За минулу добу на Миколаївщині поранено 12 осіб, серед яких 1 дитина. Загалом, станом на ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 341 людина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - повідомила вона.
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