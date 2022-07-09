Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зранку, 9 липня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Щодо пошкоджень та втрат - інформація уточнюється.

8 липня, внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків ворожих снарядів горіли пожнивні залишки та суха трава в с. Добре Баштанської громади.

Приблизно з опівдня були обстріли села Новомиколаївка Первомайської громади. Частково пошкоджені житлові будинки. Загорілися поля із зерном, лісосмуги та сухостої. Ніхто не постраждав.

Також внаслідок обстрілів окупантів виникла пожежа лісу на Кінбурнській косі та два загоряння хвойного настилу на території лісництві поблизу с. Василівка, Очаківської громади.

По лінії розмежування у Березнегуватській громаді рашисти продовжують активно обстрілювати села.

"Вночі, 8 липня, обстрілів зазнали станція Березнегувате, с. Мурахівка та с. Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - написав Кім.

На Миколаївщині 7 червня від російських обстрілів загинули дві людини, загорілися поле та підстилки у двох лісництвах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb