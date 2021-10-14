На мітингу в Бейруті влаштували стрілянину, щонайменше п'ятеро загиблих

Про це повідомляє ВВС.

Учасники акції протестували проти того, як ведеться розслідування вибуху в міському порту минулого року. Про того, хто саме відкрив вогонь, не повідомляється.

За словами лікарів, поранення отримали близько 30 людей, деякі знаходяться в критичному стані, при цьому поранені продовжують надходити в лікарні.

Кореспонденти чули сильну стрілянину в районі межі між християнськими і мусульманськими кварталами Бейрута, де проходила акція.