На Netflix вийшли перші серії фінального сезону серіалу Корона
Стрімінговий сервіс Netflix у четвер, 16 листопада, представив перші чотири серії серіалу "Корона", присвяченого подіям, які передували загибелі принцеси Діани: їх критикують за історичну неточність
Про це пише BBC.
Вказано, що фінальний сезон серіалу охоплюватиме події, пов’язані з королівською сім'єю з 1997 по 2005 рік. У ньому, зокрема, йтиметься про стосунки принцеси Діани з Доді аль-Файєдом та смерть принцеси.
Принцесу Діану у шостому сезоні зіграла британська акторка Елізабет Дебіки, а королеву Єлизавету - Імельда Стонтон.
Перші епізоди шоу розкритикували за історичні неточності, попри те, що раніше Netflix заявляв, що серіал "завжди позиціонували як драму, засновану на історичних подіях".
Прем'єра наступних шести епізодів запланована на 14 грудня.
- Раніше український серіал "Перші дні" про повномасштабну війну Росії проти України став доступним на Netflix у 19 країнах. Його відзняли навесні 2023 року. Він складається з шести епізодів, в яких розкриваються долі людей на початку великої війни.
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