На Netflix вийшли перші серії фінального сезону серіалу Корона

Про це пише BBC.

Вказано, що фінальний сезон серіалу охоплюватиме події, пов’язані з королівською сім'єю з 1997 по 2005 рік. У ньому, зокрема, йтиметься про стосунки принцеси Діани з Доді аль-Файєдом та смерть принцеси.

Принцесу Діану у шостому сезоні зіграла британська акторка Елізабет Дебіки, а королеву Єлизавету - Імельда Стонтон.

Перші епізоди шоу розкритикували за історичні неточності, попри те, що раніше Netflix заявляв, що серіал "завжди позиціонували як драму, засновану на історичних подіях".

Прем'єра наступних шести епізодів запланована на 14 грудня.