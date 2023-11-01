Український серіал "Перші дні" про повномасштабну війну став доступним на Netflix у 19 країнах

Про це інформує FILM.UA Group.

Серіал "Перші дні" вже доступний на Netflix у 19 країнах світу, включаючи Україну, Польщу, Чехію, Угорщину, Румунію, Молдову, Словаччину, Литву, Латвію, Естонію, Болгарію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, Сербію та Косово, Словенію, Албанію, Північну Македонію та Чорногорію.

Серед головних героїв - мати, яка ділить життя з дитиною і двома чоловіками - теперішнім і минулим, хлопець, який опинився на роботі в зоопарку під час війни, бездомний, що допомагає ТрО, та інші.

Серіал знімали у співпраці з національними мовниками Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Його відзняли навесні 2023 року. Він складається з шести епізодів, в яких розкриваються долі людей на початку великої війни.

На перших етапах розроблення серіалу до FILM.UA Group приєдналися як копродюсери телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Світовим дистриб’ютором виступає німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою цей проєкт розроблявся ще на рівні сценаріїв.

До проєкту долучилися українські митці: Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, що працювали над серіалом "Кріпосна", Артем Литвиненко - автор ідеї та режисер серіалу "Нюхач", автори "Перших ластівок" Валентин Шпаков і "Ти - космос" Павло Остріков. Проєкт став першою повноформатною роботою для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу й короткого метра "Обійми мене".