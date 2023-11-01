Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Український серіал "Перші дні" про повномасштабну війну став доступним на Netflix у 19 країнах

Український серіал "Перші дні" про повномасштабну війну став доступним на Netflix у 19 країнах

1 листопада, 2023 середа
11:51
Культура Перші дні

1 листопада на Netflix презентували 6-епізодний серіал про життя киян на початку повномасштабного вторгнення РФ "Перші дні"

Про це інформує FILM.UA Group.

Серіал "Перші дні" вже доступний на Netflix у 19 країнах світу, включаючи Україну, Польщу, Чехію, Угорщину, Румунію, Молдову, Словаччину, Литву, Латвію, Естонію, Болгарію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, Сербію та Косово, Словенію, Албанію, Північну Македонію та Чорногорію.

Серед головних героїв - мати, яка ділить життя з дитиною і двома чоловіками - теперішнім і минулим, хлопець, який опинився на роботі в зоопарку під час війни, бездомний, що допомагає ТрО, та інші.

Серіал знімали у співпраці з національними мовниками Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Його відзняли навесні 2023 року. Він складається з шести епізодів, в яких розкриваються долі людей на початку великої війни.

На перших етапах розроблення серіалу до FILM.UA Group приєдналися як копродюсери телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Світовим дистриб’ютором виступає німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою цей проєкт розроблявся ще на рівні сценаріїв.  

До проєкту долучилися українські митці: Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, що працювали над серіалом "Кріпосна", Артем Литвиненко - автор ідеї та режисер серіалу "Нюхач", автори "Перших ластівок" Валентин Шпаков і "Ти - космос" Павло Остріков. Проєкт став першою повноформатною роботою для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу й короткого метра "Обійми мене".

  • Серіал з шести епізодів почнуть транслювати 29 жовтня у прайм-тайм українською мовою з фінськими субтитрами.
  • 10 жовтня стало відомо, коли відбудеться прем'єра.
Новини
Суспільство
Кіно
життя
Netflix
Читайте також:
путін та шойгу
30 жовтня, 2023 понедiлок
Військовий експерт Черник назвав головну причину заяви Шойгу про переговори
Махачкала, аеропорт
Автор Тетяна Яворська
31 жовтня, 2023 вiвторок
Єврейські погроми в Росії: що сталося в Махачкалі, як відреагував світ та Україна
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
31 жовтня, 2023 вiвторок
Усик висунув ультиматум Ф'юрі через відмову битися 23 грудня
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 37.9
  • EUR
    Купівля 39.56
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
12:08
Аналітика
Зник і не знайдений: як змінювалася кількість зниклих безвісти до та під час війни. Дослідження YouControl
12:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Орден не поміг. Як Зеленський отримав у TIME ганьбу від улюбленого репортера
12:05
OPINION
Михайло Басараб
Москва проспала ренесанс ісламу на Кавказі
12:04
штучний інтелект
Collins Dictionary назвав головне слово 2023 року
11:56
Оновлено
Сили ППО зранку збили дві ракети Х-59, а вночі – 18 "шахедів"
11:45
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори
11:44
На фото: Київ
У Києві чотири дні поспіль проводитимуть безоплатні екскурсії
11:33
видобуток нафти, нафта
Індія скоротила поставки російської нафти через ремонтні роботи на одному з НПЗ
11:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро та долара
11:30
Києво-Могилянська академія
На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження: шукатимуть поховання гетьмана Сагайдачного
11:14
евакуація
МЗС України готується до евакуації 358 громадян із Гази через відкритий Єгиптом КПП "Рафах"
10:58
Ексклюзив
"Гвардії наступу" передали вилучені вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси
ЗСУ бракує боєприпасів, щоб забезпечити темпи просування на фронтах, - Згурець
10:57
Оновлено
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь: є загибла та поранені
10:49
Армія РФ атакувала Херсонщину
Російські війська за добу обстріляли 11 областей України: 3 людини загинули, 13 поранено
10:46
СБУ
По всій Україні в проросійській секті "Аллатри" проходять обшуки, - ЗМІ
10:43
Оновлено
щеплення вакцинація
Спалах гепатиту А: на Вінниччині кількість випадків захворювання зросла до 247
10:32
обстріл Херсона, 01.11.23
Росіяни вдарили по центру Херсона: загинула працівниця МВА, є поранені
10:32
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі вербують місцевих жителів до батальйону "судоплатівців", - мер
10:30
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати та розклад трансляцій усіх чвертьфінальних матчів
10:27
В Італії затримали уродженця Молдови, який викрав картин із музею на €15 млн
10:23
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
10:20
Оновлено
Олександр Дубінський
ЗМІ написали про обшуки у Дубінського, нардеп спростував інформацію
10:14
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Британська розвідка назвала найефективніший БПЛА Росії протягом останнього року
10:09
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2410
Ворог став хитрішим: майор НГУ з Бахмутського напрямку
10:06
OPINION
Юрій Гудименко
Не забудьмо історію з Тишлеком
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блінкен та Остін відстоюють пакет допомоги Україні й Ізраїлю, а Макрон планує ядерні угоди з Казахстаном і Узбекистаном. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
09:58
Cybertruck
Tesla хоче виробляти до 200 тис. Cybertruck на рік, - Маск
09:49
КНДР
КНДР планує закрити понад 10 своїх посольств по всьому світу
09:36
Маріуполь
Окупанти формують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі, - радник мера
09:28
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів може стати одним із головних претендентів на посаду генсека НАТО, - Politico
09:23
YouTube почав блокувати доступ до відео користувачам, які мають блокувальник реклами
09:18
Оновлено
Полтавщина
Нічна атака РФ: "шахеди" влучили в завод на Полтавщині, на Кіровоградщині є пошкодження
09:14
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Дії ЗСУ на Запорізькому напрямку створюють тиск для росіян на Херсонщині, - Гуменюк
09:02
Херсонщина
Росіяни ввечері обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, є поранені
08:54
Оновлено
Санкції
Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ. Він буде спрямований проти російської торгівлі, - ЗМІ
08:52
OPINION
Микола Княжицький
Стратегія Держкіно - втілення корупції
08:36
марка "Героїчні професії. Залізні люди"
"Героїчні професії": Укрпошта випустила марку, присвячену працівникам Укрзалізниці
08:19
корабель рф
Росіяни вивели у Чорне море один корабель, ракетоносіїв немає
08:12
Валдіс Домбровскіс
ЄС прагне скоротити економічну залежність від Китаю, - віцепрезидент Єврокомісії
08:04
OPINION
Ігор Луценко
Ахметов: скромний ювілей першого проросійського мітингу на Донбасі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV