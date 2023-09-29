"Перші дні": у Фінляндії покажуть мінісеріал про життя українців на початку повномасштабного вторгнення РФ
У Фінляндії покажуть 6-епізодний серіал про життя киян на початку повномасштабного вторгнення РФ "Перші дні": його відзняли навесні 2023 року
Про це інформує Yle.
Серіал з шести епізодів почнуть транслювати 29 жовтня у прайм-тайм українською мовою з фінськими субтитрами.
"Одне із завдань Yle (національна телерадіомовна компанія Фінляндії, - ред.) - відображати сучасність не тільки за допомогою новин і документальних фільмів, а й за допомогою драматичних творів. Драма пропонує інший погляд на будні в розпал війни", - зазначив керівник відділу креативного контенту Yle Вілле Вілен.
Серіал знімали у співпраці з національними мовниками Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Його відзняли навесні 2023 року.
Кожен епізод серіалу - художній мініфільм, заснований на реальних подіях, герої якого мають реальних прототипів.
"Усіх їх звістка про напад застала зненацька, розділивши життя на "до" та "після": безхатька, який допомагав місцевій бригаді ТрО нищити окупантів, навіть не маючи документів; легенду української естради Андрія Данилка, який став натхненням та прикладом незламності для мільйонів; Ольгу, двоє її дітей і чоловік, які через війну змушені жити в одній кімнаті з її колишнім чоловіком; Макса, невдаху-доглядача приватного зоопарку, який понад усе хотів би, щоб його не чіпали, проте закінчує тим, що намагається зберегти життя тваринам; німця Клауса, що приїздить евакуювати свою дівчину із Києва, та опиняється у небезпечному волонтерському квесті у Київській області; хлопчика Єгора, який у своїй уяві збиває ракети, як злих пташок, що летять на лікарню, де працює його мама", - йдеться у синопсисі.
- Раніше стало відомо, що Україна буде головною темою нового сезону американського серіалу "Мільярди". Характерна риса серіалу полягає в тому, що більшість сюжетних ліній базуються на реальних заголовках ЗМІ та фінансових справах і розслідуваннях у США та світі.
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