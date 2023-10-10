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"Перші дні": Netflix покаже український серіал про початок повномасштабної війни

10 жовтня, 2023 вiвторок
15:34
Культура Перші дні

На Netflix покажуть 6-епізодний серіал про життя киян на початку повномасштабного вторгнення РФ "Перші дні". Його відзняли навесні цього року

Про це інформує FILM.UA Group.

Серіал "Перші дні" (Those Who Stayed) вийде на Netflix 1 листопада. Це буде одночасна премʼєра в Україні та інших країнах Східної Європи, таких як Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Балтія і Балкани.

Він складається з шести епізодів, в яких розкриваються долі людей на початку великої війни. Серед головних героїв - мати, яка ділить життя з дитиною і двома чоловіками - теперішнім і минулим, хлопець, який опинився на роботі в зоопарку під час війни, бездомний, що допомагає ТрО, та інші.

Серіал транслюватиметься національними телеканалами в понад 12 країнах, серед яких Ісландія, Австралія та Франція.

"Перші дні" є наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. А також це перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали, і покажуть його саме українською", - зазначає директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group і продюсерка проєкту Катерина Вишневська. 

Серіал знімали у співпраці з національними мовниками Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Його відзняли навесні 2023 року.

На перших етапах розроблення серіалу до FILM.UA Group приєдналися як копродюсери телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Світовим дистриб’ютором виступає німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою цей проєкт розроблявся ще на рівні сценаріїв.  

До проєкту долучилися українські митці: Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, що працювали над серіалом "Кріпосна", Артем Литвиненко - автор ідеї та режисер серіалу "Нюхач", автори "Перших ластівок" Валентин Шпаков і "Ти - космос" Павло Остріков. Проєкт став першою повноформатною роботою для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу й короткого метра "Обійми мене".

  • Серіал з шести епізодів почнуть транслювати 29 жовтня у прайм-тайм українською мовою з фінськими субтитрами.
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