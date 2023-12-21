На Новий рік у Москві скасували салюти, а в Кремлі знову не буде застілля

Про це повідомляє "Медуза".

"Зустріч Нового, 2024 року в Москві, як і попереднього, пройде у стриманішому, порівняно зі звичним, форматі. В умовах спецоперації в столиці знову скасували феєрверки", – повідомили ТАСС у мерії.

Про скасування святкових феєрверків також йдеться у документі, який підписав заступник керівника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Москви Кирило Малишкін. Фрагмент документа опублікував телеграм-канал "Обережно, Москва".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що новорічного прийому в Кремлі цього року не буде. Минулого року його також не проводили.