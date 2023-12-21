На Новий рік у Москві скасували салюти, а в Кремлі знову не буде застілля
Влада Москви знову вирішила не влаштовувати салюти на Новий рік та Різдво. Святкового прийому в Кремлі також не буде
Про це повідомляє "Медуза".
"Зустріч Нового, 2024 року в Москві, як і попереднього, пройде у стриманішому, порівняно зі звичним, форматі. В умовах спецоперації в столиці знову скасували феєрверки", – повідомили ТАСС у мерії.
Про скасування святкових феєрверків також йдеться у документі, який підписав заступник керівника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Москви Кирило Малишкін. Фрагмент документа опублікував телеграм-канал "Обережно, Москва".
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що новорічного прийому в Кремлі цього року не буде. Минулого року його також не проводили.
- Путін звертався до росіян у ніч на 1 січня 2023 року у чудернацькому "бронепальто".
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