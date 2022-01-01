Путін звертався до росіян на Новий рік у чудернацькому "бронепальто"

Першу частину звернення він стояв так, ніби під верхнім одягом у нього заховано руки. При цьому склдалося враження, що рукави були порожніми, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на популярне російське видання Sobesednik.



"Бронежилет? Але ж відео явно записано у студії: надто вже світло лежить на обличчі та одязі; пар додано на комп'ютері бо його хмаринки практично однакової форми з'являються почергово в одних і тих же місцях навколо обличчя, мають однакову форму і пропорційно не пов'язані з довгою фразою", - припустив один із глядачів, слова якого наводить Sobesednik.



"Ми всією сім'єю сміялися й гадали, що в нього під пальто", - відповів йому інший коментатор.







Деякі користувачі припустили, що глава держави просто утеплився, оскільки в Москві в останні тижні грудня стояв аномальний мороз - з цим, мовляв, і пов'язана помічена неозброєним оком непропорційність одягу. Але їм заперечили - з огляду на все, звернення, навпаки, писалося поспіхом. Так, відео не стали переписувати через очевидний ляп - ближче до кінця звернення Путін підняв руку і почухав ніс (чого ніколи не було в новорічному зверненні).



"Коментарів від Кремля із цього приводу не надходило", - наголошує Sobesednik.



Слід додати, що нове своєрідне вбрання Путіна в мережі вже назвали "бронепальтом".Перед цим очільник Кремля з'явився у ньому на нещодавньому саміті СНД в Санк-Петербурзі.Відео кремлівського пулу за 29 грудня 2021 року. Дивіться з 35-ої секунди