Путін звертався до росіян на Новий рік у чудернацькому "бронепальто"
Під час трансляції на російських телеканалах новорічного придушення Володимира Путіна -2022 увагу глядачів привернуло дивне пальто керівника Росії
Першу частину звернення він стояв так, ніби під верхнім одягом у нього заховано руки. При цьому склдалося враження, що рукави були порожніми, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на популярне російське видання Sobesednik.
"Бронежилет? Але ж відео явно записано у студії: надто вже світло лежить на обличчі та одязі; пар додано на комп'ютері бо його хмаринки практично однакової форми з'являються почергово в одних і тих же місцях навколо обличчя, мають однакову форму і пропорційно не пов'язані з довгою фразою", - припустив один із глядачів, слова якого наводить Sobesednik.
"Ми всією сім'єю сміялися й гадали, що в нього під пальто", - відповів йому інший коментатор.
Деякі користувачі припустили, що глава держави просто утеплився, оскільки в Москві в останні тижні грудня стояв аномальний мороз - з цим, мовляв, і пов'язана помічена неозброєним оком непропорційність одягу. Але їм заперечили - з огляду на все, звернення, навпаки, писалося поспіхом. Так, відео не стали переписувати через очевидний ляп - ближче до кінця звернення Путін підняв руку і почухав ніс (чого ніколи не було в новорічному зверненні).
"Коментарів від Кремля із цього приводу не надходило", - наголошує Sobesednik.
Слід додати, що нове своєрідне вбрання Путіна в мережі вже назвали "бронепальтом".
Перед цим очільник Кремля з'явився у ньому на нещодавньому саміті СНД в Санк-Петербурзі.
Відео кремлівського пулу за 29 грудня 2021 року. Дивіться з 35-ої секунди
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