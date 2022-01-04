На новорічні свята росіяни збільшили кількість снайперів на Донбасі та провели тренування з управління вогнем артилерії, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.



"Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з'єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.



Крім того, російські окупаційні війська вздовж лінії зіткнення розгорнули додаткові елементи системи розвідки, а також збільшили кількість снайперських пар.



Розвідка зазначає, що під керівництвом офіцерів російських збройних сил окупанти проводять​​тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об'єднаних сил.





