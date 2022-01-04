На новорічні свята росіяни збільшили кількість снайперів на Донбасі та провели тренування з управління вогнем артилерії, - розвідка
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що протягом новорічних свят російські окупаційні війська посилили свої позиції на Донбасі
Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
"Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з'єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російські окупаційні війська вздовж лінії зіткнення розгорнули додаткові елементи системи розвідки, а також збільшили кількість снайперських пар.
Розвідка зазначає, що під керівництвом офіцерів російських збройних сил окупанти проводятьтренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об'єднаних сил.
- 28 грудня 2021 року розвідка повідомила, що росіяни відправляють на Донбас снайперів, зв'язківців і артилеристів та завозять бойову техніку.
- Протягом доби 3 січня російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил тричі порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.
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