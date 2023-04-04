На Одещині оголошено повітряну тривогу і лунають вибухи

Про вибухи повідомляє "Суспільне. Одеса" та речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Перше повідомлення про звуки у небі над Одесою з'явилось о 01:13.

Через декілька хвилин прогриміли повторні вибухи.

Лише після того пролунала повітряна тривога.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав мешканців області не ігнорувати тривоги і залишатись в укриттях.

За інформацією "Української правди", у місті прозвучали 3 вибухи.