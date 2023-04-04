На Одещині оголошено повітряну тривогу і лунають вибухи
На Одещині двічі пролунали вибухи після чого було оголошено повітряну тривогу, влада регіону закликає перебувати в укриттях
Про вибухи повідомляє "Суспільне. Одеса" та речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Перше повідомлення про звуки у небі над Одесою з'явилось о 01:13.
Через декілька хвилин прогриміли повторні вибухи.
Лише після того пролунала повітряна тривога.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав мешканців області не ігнорувати тривоги і залишатись в укриттях.
За інформацією "Української правди", у місті прозвучали 3 вибухи.
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