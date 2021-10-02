На Одещині перекинувся трактор з п'ятьма дітьми. Один хлопчик загинув, водія шукають
Сьогодні, 2 жовтня 2021 року, в селі Петрове Одеського району перевернувся трактор з причепом, у якому знаходилися п’ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років
Одна дитина померла від отриманих травм в кареті швидкої допомоги, інші не постраждали, передає Еспресо.TV.
"Попередньо встановлено, що водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з’їхав з узбіччя", - кажуть в обласному управління Нацполіції.
Після ДТП кермувальник втік, наразі поліцейські встановлюють його місце знаходження.
Його прикмети: зріст 175-185 см.
Був вдягнений: у темно-синю куртку та джинси.
Особливі прикмети: відсутні передні зуби, має дефект мови.
"Шановні громадяни! Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформаціє про вказану особу, повідомити до Одеського РУП № 2 за номерами телефону (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію "102", - звертаються правоохоронці до жителі Одещини.
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