На Одещині в ДТП постраждали троє поліцейських

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.



Аварія сталася 26 серпня на трасі Одеса - Миколаїв, біля селища Іваново Одеського району.

За попередніми даними, вантажівка MAN, водій якої не вибрав безпечну швидкість, врізалася в поліцейський автомобіль Renault Sandero.

В результаті зіткнення травми отримали троє поліцейських: старший сержант, майор і капітан поліції. Правоохоронці госпіталізовані.



У потерпілих - закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, забої хребта, грудної клітини і т.д. Водій вантажівки є громадянином іншої держави.