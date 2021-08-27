На Одещині в ДТП постраждали троє поліцейських
В Одеській області вантажівка врізалася в автівку
Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Аварія сталася 26 серпня на трасі Одеса - Миколаїв, біля селища Іваново Одеського району.
За попередніми даними, вантажівка MAN, водій якої не вибрав безпечну швидкість, врізалася в поліцейський автомобіль Renault Sandero.
В результаті зіткнення травми отримали троє поліцейських: старший сержант, майор і капітан поліції. Правоохоронці госпіталізовані.
У потерпілих - закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, забої хребта, грудної клітини і т.д. Водій вантажівки є громадянином іншої держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.36Продаж 31.77
- Актуальне
- Важливе