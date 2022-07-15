English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Одещині відпочивальник під час купання підірвався на міні

На Одещині відпочивальник під час купання підірвався на міні

15 липня, 2022 п'ятниця
18:46
війна з Росією море

15 липня на Одещині чоловік підірвавшись на міні у прибережних водах під час купання в Чорному морі

Про це повідомив у телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Чергова трагедія на одному з пляжів Одеської області. У свій день народження молодик підірвався на міні. Порушуючи всі заборони, всі вимоги, нехтуючи заборонами, пішов купатися. Страшну річ зараз скажу - підірвався з травматичною ампутацією голови", - сказав Братчук.

Речник наголосив, що купатися в Чорному морі, відвідувати пляжі небезпечно через міни та можливе падіння уламків збитих ракет.

"Наслідки можуть бути катастрофічними. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, потерпіть до курортного сезону вже наступного переможного та мирного року", - додав речник Одещини.

  • 11 червня, у Грибівці Одеського району чоловік під час відпочинку на пляжі зайшов у воду та підірвався на російській міні, яку віднесло до берега штормом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одеса
Одещина
окупанти
Читайте також:
білорусь солдати лукашенко
13 липня, 2022 середа
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
14 липня, 2022 четвер
Ворог запускає у тил роботу п'ятої колони через дезертирів та родичів загиблих, - голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко
14 липня, 2022 четвер
В Україні ліквідували заступника командира дивізії російських десантників Кудріна
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36
    Купівля 36
    Продаж 36.82
  • EUR
    Купівля 35.8
    Продаж 36.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 липня
20:07
Ексклюзив
газ
Газзбути мають кошти й можуть повертати переплати, - економіст Гальчинський
20:07
Олексій Резніков
Є конкретний наказ президента Генштабу готувати плани деокупації всієї України, ми дійдемо до кордонів 1991 року, - Резніков
20:02
На фото Максим Марченко
Росіяни випустили по Одещині три ракети, одну збила ППО, - ОВА
20:01
Азовське море
Окупанти зламали руки рибалкам у Генічеську
19:58
Ексклюзив
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Два населених пункти на Луганщині не під контролем РФ, тривають бої, - Гайдай
19:57
Ярослава Магучіх
Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі, - Магучіх про відсторонення росіян і білорусів
19:57
українська мова
Із 2014 року українські роботодавці стали використовувати російську мову втричі рідше, – дослідження
19:47
Анналена Бербок
"Ця маленька країна зробила все, щоб допомогти біженцям з України": Німеччина надасть Молдові €40 млн
19:40
Олександр Зінченко
"Ман Сіті" оцінив Зінченка у рекордні 41 млн євро
19:36
Ексклюзив
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
В Ізраїлі росіяни за гроші проводять антиукраїнські мітинги, - посол Корнійчук
19:31
На фото наслідки обстрілу Бахмута
Росіяни обстріляли центр Бахмута на Донеччині: є травмовані
19:18
Як захистити SIM-карту від шахраїв
У Держспецзв’язку дали поради, як захистити SIM-карту від шахраїв
19:08
В Україну прибули прибули американські реактивні системи залпового вогню M270, - Резніков
19:03
ЗСУ
На Донеччині ЗСУ відбили штурм, під час якого окупанти намагалися захопити Богородичне
18:54
SkyUp
Український SkyUp планує запустити чартери у ЄС
18:50
російські військові окупанти
РФ утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох БТГ, - Генштаб ЗСУ
18:41
Ексклюзив
Віталій Портников
Ми рухаємося до світу, в якому ядерна зброя є продовженням політики, а не фактором стримування, - Портников
18:31
Крістіан Еріксен
Футболіст Еріксен, у якого зупинилось серце на Євро-2020, підписав контракт з "Ман Юнайтед"
18:31
Литва прапор
Литва буде виділяти на оборону не менше 2,5% ВВП
18:30
HIMARS
HIMARS знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів військ РФ, – Мотузяник
18:24
На фото місце російського обстрілу у Вінниці
Будинки культури та побуту у Вінниці, в які влучили російські ракети, знесуть, - ОП
18:22
Військова повістка
Петиція про заборону видачі повісток на блокпостах, заправках і вулицях набрала необхідну кількість голосів
18:20
Шахтар
"Шахтар" гратиме ЛЧ у Варшаві. Гендиректор клубу просить українців і поляків про підтримку
18:18
корабель зерно порт
Для експорту українського зерна розблокують три порти й перевірятимуть судна для "спокою" РФ
18:18
перший супутник Молдови
Молдова запустила у космос перший супутник
18:14
Пол Урі
Смерть британця у "ДНР". Сім'я загиблого звинуватила Росію
18:08
Ексклюзив
російські війська
План формування армійського корпусу РФ, який мав зайти з Білорусі, виконаний не буде, - експерт Defense Express Киричевський
18:01
Київ
У Кривому Розі лунають вибухи
18:00
Ексклюзив
"Від цього не вмирають, це певний стан, який минає": травматерапевтка назвала способи подолання панічних атак
17:57
Село Дронівка
РФ звинувачує Україну в обстрілі школи, медпункту, будинку культури та магазину в Курській області
17:54
Порошенко в Естонії
Щоб наша артилерія знищувала ворожу нечисть. Порошенко везе з Естонії сотні дронів для ЗСУ
17:53
На фото українське поле пшениці
В Україні зібрали 3,6 млн тонн зерна нового врожаю
17:52
Ексклюзив
Дніпропетровщина
Без контролю над Одесою та Дніпром росіяни вважатимуть свою місію невиконаною, - політолог Березовець
17:50
На Київщині знайшли тіло ще одного чоловіка, якого вбили росіяни
17:46
Ліз Трасс
Британське МЗС викликало посла РФ після новини про смерть британця у російському полоні
17:41
Міни в Чорному морі
Через шторм у Чорному морі узбережжю загрожують дрейфуючі міни
17:38
Марина Лазебна
Марина Лазебна подала у відставку з посади очільниці міністерства соцполітики України
17:35
Відсоток продаж та виробництва легкових автомобілів у Росії з початку року впаде наполовину
17:31
Олександр Мотузяник
Яка зброя потрібна за ленд-лізом, визначатиме Генштаб, - Мотузяник
17:31
У Великій Британії оголосили надзвичайну ситуацію після червоного попередження про аномальну спеку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV