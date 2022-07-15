Про це повідомив у телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Чергова трагедія на одному з пляжів Одеської області. У свій день народження молодик підірвався на міні. Порушуючи всі заборони, всі вимоги, нехтуючи заборонами, пішов купатися. Страшну річ зараз скажу - підірвався з травматичною ампутацією голови", - сказав Братчук.

Речник наголосив, що купатися в Чорному морі, відвідувати пляжі небезпечно через міни та можливе падіння уламків збитих ракет.

"Наслідки можуть бути катастрофічними. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, потерпіть до курортного сезону вже наступного переможного та мирного року", - додав речник Одещини.

11 червня, у Грибівці Одеського району чоловік під час відпочинку на пляжі зайшов у воду та підірвався на російській міні, яку віднесло до берега штормом.

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