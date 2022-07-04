На Одещині затримали кількох людей, яких підозрюють у причетності до російських диверсійно-розвідувальних груп
У регіоні триває контрдиверсійна операція
Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук
"Є затримані особи, яких підозрюють, що вони є членами диверсійно-розвідувальних груп противника, - написав Сергій Братчук у своєму повідомленні. - А також затримано кілька людей, які вели колабораціоністську діяльність ".
Речник голови Одеської ОВА також зазначив, що напередодні фахівці військово-морських сил ЗСУ знищили чергову ворожу міну, яку прибило до одеського узбережжя. Це ще одна засторога, що у морі зараз купатися не можна. Небезпечно також виходити на пляжі та узбережжя.
"Важкий час, важкі рішення, але нам треба йти далі, -Наголосив Сергій Братчук. - Спільною дорогою до омріяної перемоги".
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