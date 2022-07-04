Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі підводним човном
Російська Федерація додатково посилила угруповання своїх кораблів у Чорному морі підводним човном
Про це передає ОК "Південь" у фейсбук.
"У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном", - йдеться в повідомленні.
Наразі напоготові 28 російських ракет типу "Калібр". Як зазначають військові, 2 великих десантних корабля нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції.
Також з Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну.
"Вона знаходилась на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але під спостереженням фахівців підривної команди ВМС, які забезпечили її контрольований підрив на місці", - зауважили в ОК "Південь".
Українці закликають не нехтувати правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, адже небезпека ракетних ударів зберігається.
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