Про це інформує Суспільне.

Зазначається, що місцеві жителі повідомляють про потужний вибух, який пролунав на околиці міста Херсон.

Деталі уточнюються.

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