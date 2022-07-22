На околиці Херсона пролунав потужний вибух, - ЗМІ
Кореспонденти повідомляють про вибух під Херсоном
Про це інформує Суспільне.
Зазначається, що місцеві жителі повідомляють про потужний вибух, який пролунав на околиці міста Херсон.
Деталі уточнюються.
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