На окремих ділянках ми можемо перейти на євроколію, - ексміністр інфраструктури Омелян

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Коли я бачу у Лугано презентацію Міністерства інфраструктури, де на ремонт колійного господарства і перехід на євроколію передбачається аж півтора мільярда доларів чи євро, то я чітко розумію, що ніхто нічого взагалі не планує робити. І це прикро. Тому, що перешити одну-дві лінії можна було б швидко і це коштувало б насправді недорого. Але цього не зроблено", - зазначив ексміністр.



Володимир Омелян додав, що у нас, на жаль, збережена логістика пострадянської країни, а підходів до змін не видно.



"Я вважаю, що з нашими партнерами та ЄС треба чітко встановлювати завдання, що протягом декількох місяців необхідно перейти на євроколію на тих ділянках, де це можливо. Розбудовувати масово автомобільні та інші переходи на кордоні з ЄС, збільшувати їх кількість у п'ять-десять разів. Це теж можна зробити, і це не коштує масу грошей. Ввести, нарешті, спільний митний догляд, який можна вже завтра зробити, аби було бажання. Але ж не буде контрабанди й, можливо, хтось раптом різко збідніє", - зауважив Омелян.

5 липня заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко повідомив, що Львівщину планують з’єднати євроколією з Польщею, щоб експортувати зерно до портів у Гданську

Від 1 березня по 21 липня через Закарпатську митницю переміщено майже 880 тис. тонн зернових культур до Євросоюзу

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