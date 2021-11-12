На окупованій Луганщині представники ОБСЄ втратили безпілотник

Про це зазначено у звіті СММ ОБСЄ від 11 листопада.



"10 листопада члени патруля Місії перебували на південно-східній околиці населеного пункту Перевальськ (непідконтрольний уряду, 38 км на захід від Луганська) для польоту БПЛА СММ малого радіусу дії, про який повідомлялося заздалегідь", - йдеться у звіті.



У часовому проміжку від 10:13 до 10:17 у безпілотника почалися перешкоди GPS (за попередньою інформацією, через глушіння). Потім спостерігачі Місії ОБСЄ втратили його місцезнаходження.



Члени Місії не знайшли безпілотник і залишили цю місцевість.

Нагадаємо, 11 листопада в ОБСЄ повідомили про загострення ситуації на Донбасі й частіші порушення "тиші" з боку російських окупантів.

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