В ОБСЄ заявили про стурбованість ситуацією на Донбасі: такої кількості порушень не було з літа 2020 року

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

Він висловив стурбованість, адже ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення погіршилася.

"З моменту останнього засідання ТКГ Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 6746 порушень режиму припинення вогню, включаючи 1451 вибух. В останній тиждень жовтня місія засвідчила найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню з липня 2020 року", - наголосив Кіннунен.

За його словами, на Донбасі стали частішими випадки використання озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Наявність і використання систем озброєння, заборонених взаємними зобов'язаннями, викликає побоювання через ризик подальшої ескалації", - додав він.

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