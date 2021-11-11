В ОБСЄ заявили про стурбованість ситуацією на Донбасі: такої кількості порушень не було з літа 2020 року
Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі стурбована загостренням ситуації на Донбасі
Про це йдеться на сайті ОБСЄ.
Він висловив стурбованість, адже ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення погіршилася.
"З моменту останнього засідання ТКГ Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 6746 порушень режиму припинення вогню, включаючи 1451 вибух. В останній тиждень жовтня місія засвідчила найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню з липня 2020 року", - наголосив Кіннунен.
За його словами, на Донбасі стали частішими випадки використання озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
"Наявність і використання систем озброєння, заборонених взаємними зобов'язаннями, викликає побоювання через ризик подальшої ескалації", - додав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.93Продаж 30.33
- Актуальне
- Важливе