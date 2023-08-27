На окупованій території Запорізької області здетонував склад боєприпасів, - Федоров

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Останні дні були пекельними для ворога на Мелітопольському напрямку. Особливо після того, як наші героїчні воїни підняли прапор України над Роботиним", - наголосив мер Мелітополя.

За словами Федорова, зараз у місті Токмак продовжується ліквідація ворога. Лише за останні два дні щонайменше 5 разів там було чути вибухи, а також декілька разів гриміло в передмісті Мелітополя.

"Закінчилось це тим, що вчора ввечері була детонація складу боєприпасів, які ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом. Резюмуючи тиждень, який закінчився, ворогу неспокійно на Мелітопольському напрямку", - додав міський голова.

Також він наголосив, що попри перебування в окупації протягом пів року українці продовжують чинити опір росіянам. Так, у День Незалежності в Бердянську з'явились прапори України, а в Михайлівці деякі паркани розмалювали словами "Слава Україні".