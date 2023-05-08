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На основі доповідей Буданова та начальника Служби зовнішньої розвідки робитимемо кроки, які зміцнять наш захист, - Зеленський

8 травня, 2023 понедiлок
22:19
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на основі доповідей керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка буде зроблено кроки, які зміцнять захист України

Про це Зеленський заявив 8 травня під час вечірнього звернення, яке оприлюднив Офіс президента. 

За його словами, доповіді керівників розвідки він заслухав на засіданні Ставки. "Доповідали й командувачі оперативних напрямків, і Головком, і керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми будемо робити певні кроки – кроки, які зміцнять наш захист", - пообіцяв Зеленський. 

Він зазначив, що також були доповіді щодо підготовки наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів. 

"Провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини щодо цього. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати", - зазначив Зеленський. 

Він додав, що також провів кілька безпекових нарад з урядовцями.

"Перша нарада – щодо розмінування в Україні. Станом на зараз понад 170 тис. кв.м  нашої території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно – мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою. Ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо й спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо і з партнерами заради збільшення наших можливостей. У техніці, у підготовці саперів і піротехніків. З усіма у світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки, ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знову чистою від російських мін", - розповів Зеленський. 

Він продовжив, що ще одна нарада стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. 

"Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях. Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено. Все це буде реалізовано", - переконаний Зеленський. 

Володимир Зеленський
ГУР
Військові новини
Кирило Буданов
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