Зеленський провів засідання Ставки: обговорили посилення захисту населення й об'єктів інфраструктури від повітряних атак РФ
Президент України Володимир Зеленський 8 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали нещодавні повітряні атаки РФ
Про це повідомила пресслужба президента.
На Ставці заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку окупантів, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.
Також обговорити ситуацію на фронті.
"Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Чил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад", - ідеться в повідомленні.
"Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році", - додали в пресслужбі президента.
- У ніч на 8 травня окупанти запустили по Україні майже 60 "шахедів", із них 35 було скеровано на Київщину.
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