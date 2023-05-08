Про це повідомила пресслужба президента.

На Ставці заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку окупантів, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Також обговорити ситуацію на фронті.

"Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Чил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад", - ідеться в повідомленні.

"Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році", - додали в пресслужбі президента.