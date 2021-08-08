На острові Зміїний встановлено нові засоби стеження за діями противника

Під час відвідин острову було "відпрацьовано комплекс практичних питань", передає Еспресо.TV з посиланням на короткий пресреліз відомства.



"Зокрема, з особовим складом було проведено заняття з підводного мінування, перевірено готовність розрахунків ПЗРК до виявлення та розпізнавання повітряних цілей, також розвідники виконали вправи стрільб зі стрілецької зброї", - повідомили у ГУР.



Крім того, на острові було встановлено обладнання контролю за надводними та підводними цілями, що було отримано від іноземних партнерів.



На думку багатьох українських та закордонних військових аналітиків, росіяни можуть спробувати висадитися на острові Зміїний.





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