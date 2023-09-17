На підприємстві у Чернігові трьох людей насмерть засипало зерном

Про це пише Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.

Аварія сталася близько 11:00 - під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого і висипалося зерно. Під завалами опинилося троє співробітників, їх не вдалося врятувати.