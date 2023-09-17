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На підприємстві у Чернігові трьох людей насмерть засипало зерном

17 вересня, 2023 неділя
15:35
Суспільство

У неділю, 17 вересня, на підприємстві у Чернігові сталася аварія - на трьох працівників висипалося близько 100 тисяч тонн зерна, вони загинули

Про це пише Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.

Аварія сталася близько 11:00 - під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого і висипалося зерно. Під завалами опинилося троє співробітників, їх не вдалося врятувати.

Чернігів
Чернігівщина
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