На підприємстві у Чернігові трьох людей насмерть засипало зерном
У неділю, 17 вересня, на підприємстві у Чернігові сталася аварія - на трьох працівників висипалося близько 100 тисяч тонн зерна, вони загинули
Про це пише Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.
Аварія сталася близько 11:00 - під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого і висипалося зерно. Під завалами опинилося троє співробітників, їх не вдалося врятувати.
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