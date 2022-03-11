На підтримку ЗСУ і гуманітарну допомогу зібрали близько 11,5 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба НБУ.



"Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу). Зокрема майже 3,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", - йдеться у повідомленні.



З цих коштів НБУ вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн:



▪️на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

▪️на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

▪️на потреби Міністерства оборони України – всього майже 7 171,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн);

▪️на потреби Державної прикордонної служби – всього 420 млн грн (03.03.2022).



"Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,14 млрд грн", - зазначили в НБУ.



Допомогти українській армії можна за посиланням.



На рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, станом на 11 березня 2022 року було перераховано коштів на 194 млн грн.



"Загалом понад 77 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти). Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 194 млн грн", - йдеться у повідомленні.



Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять із України та з-за кордону на відкритий для гуманітарних цілей рахунок, є Мінсоцполітики.



Допомогти українцям, які потерпають від війни, можна за посиланням.

