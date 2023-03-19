На південь Африки обрушився циклон "Фредді": у Малаві загинули вже понад 400 людей

Про це пише Сіньхуа.

У південному регіоні Малаві, що постраждав від циклону "Фредді", було знайдено більше тіл від руйнівного явища: загальна кількість загиблих у п’ятницю досягла щонайменше 438 осіб.

Комісар департаменту країни з ліквідації наслідків стихійних лих сказав, що тривають рятувальні роботи на надання допомоги постраждалим і переміщеним домогосподарствам.

"Загальна кількість травмованих досягла 918, й ще 282 людини вважаються зниклими безвісти", - стверджує Сіньхуа. Так, від явища без домівок опинилися майже 350 тис. людей, для яких було розгорнуто півтисячі таборів.