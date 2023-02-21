Про це пише Reuters з посиланням на владу штату Сан-Паулу.

Три десятки людей вважаються зниклими безвісти, відтак очікується збільшення кількості жертв.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відвідав регіон і заявив, що у районах, яким загрожує зсув і велика повінь, більше не можна будувати будинки. Він пообіцяв відновити постраждале місто Сан-Себастьян з приблизно 91 тисячею жителів і звести будинки у безпечніших місцях.

Видання відзначає, що потоп стався під час карнавалу в Бразилії, коли тисячі людей стікаються на пляжі регіону, що збільшило число жертви стихійного лиха.

Понад 2000 людей були змушені залишити свої будинки після того, як дощі потужністю понад 600 міліметрів випали на узбережжя найбагатшого штату Бразилії. Це найвищий загальний показник за всю історію країни.

Повені в прибережному штаті Сан-Паулу стали останніми у серії катастроф, які нещодавно вразили Бразилію. Погане будівництво будинків, часто на схилах пагорбів, як правило, має трагічні наслідки під час сезону дощів у країні.

У Сан-Паулу оголосили триденну жалобу, а у шести містах штату — 180-денний стан стихійного лиха.