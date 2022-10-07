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На південному фронті відбулось 3 бойових зіткнення Сил оборони та окупантів: Росія з втратами відступила

7 жовтня, 2022 п'ятниця
05:24
війна з Росією ЗСУ

На південному фронті Сили оборони України відбили атаки росіян на напрямку Зелений Гай - Тернові Поди

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Протягом дня ворог здійснив 3 бойових зіткнення з Силами оборони. Спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай - Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог з втратами відступив. Вихід диверсійно-розвідувальної групи та атака наших позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП, також не мали успіху. Ворог був змушений відступати, зазнавши суттєвих втрат", - йдеться у звіті.

В ОК відзначили, що ситуація на південному фронті залишається "стабільно складною". Росіяни здебільшого ведуть оборонні дії і намагаються утримати окуповані території у Херсонській та Миколаївській областях.

За допомогою безпілотників росіяни намагаються уточнювати позиції ЗСУ. У Бериславському та Миколаївському районах були збиті 6 "розвідників" типу "Орлан-10" та один "Махаджер-6".

  • В оперативному командуванні "Південь" попередили українців, що через день народження Володимира Путіна - 7 жовтня Росія може влаштувати масовані атаки по регіонах України.

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