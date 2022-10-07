ОК "Південь" попереджає українців про загрозу масованих ракетних ударів через ювілей Путіна
В оперативному командуванні "Південь" попередили українців, що через день народження Володимира Путіна Росія може влаштувати масовані атаки по регіонах України
Про це йдеться у вечірньому звіті ОК "Південь".
"Враховуючи тяжіння росіян до сакральних дат, в ювілей свого диктатора цілком імовірно можуть влаштувати масовані атаки по регіонах України. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та власною безпекою. Будьте пильні й обережні, свідомі та уважні", - йдеться у повідомленні.
У Чорному морі маневрують 12 російських кораблів, які тримають напоготові 32 "Калібри".
- Сьогодні, 7 жовтня, Володимиру Путіну виповнюється 70 років.
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