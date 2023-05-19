На південному фронті ЗСУ знищили 6 російських САУ "Гвоздика" і склад з боєприпасами
Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили САУ "Гвоздика", які були розташовані на лівобережній Херсонщині й використовувалися для обстрілу правобережжя.
Також знищено 12 росіян, великокаліберну гаубицю "Мста-Б", комплекс спостереження "Муром-М" та російський склад боєприпасів.
"Ворог активізує повітряну розвідку на Миколаївському напрямку. Кілька днів поспіль ми нищимо безпілотних шпигунів і за минулу добу також відмінусовано "Орлан-10" на Миколаївщині", - пише ОК.
Російські обстріли
Протягом минулої доби, 18 травня, російський ворог здійснив понад півсотні артилерійських обстрілів правобережжя, зокрема двічі нагадав про себе в акваторії Дніпро-Бузького лиману.
У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 8 одиниць, підводний ракетоносій заведено в пункт базування. Напоготові залишається 3 надводні ракетоносії, із сумарним залпом близько 20 "калібрів".
- Станом на ранок п'ятниці, 19 травня, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 201 760 військових загиблими, 1011 крилатих ракет та 3210 артилерійських систем.
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