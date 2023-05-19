На південному фронті ЗСУ знищили 6 російських САУ "Гвоздика" і склад з боєприпасами

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили САУ "Гвоздика", які були розташовані на лівобережній Херсонщині й використовувалися для обстрілу правобережжя.

Також знищено 12 росіян, великокаліберну гаубицю "Мста-Б", комплекс спостереження "Муром-М" та російський склад боєприпасів.

"Ворог активізує повітряну розвідку на Миколаївському напрямку. Кілька днів поспіль ми нищимо безпілотних шпигунів і за минулу добу також відмінусовано "Орлан-10" на Миколаївщині", - пише ОК.

Російські обстріли

Протягом минулої доби, 18 травня, російський ворог здійснив понад півсотні артилерійських обстрілів правобережжя, зокрема двічі нагадав про себе в акваторії Дніпро-Бузького лиману.

У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 8 одиниць, підводний ракетоносій заведено в пункт базування. Напоготові залишається 3 надводні ракетоносії, із сумарним залпом близько 20 "калібрів".