ЗСУ за добу ліквідували 660 військових РФ, знищено 12 артсистем та 21 крилату ракету
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 201 760 військових загиблими, 1011 крилатих ракет та 3210 артилерійських систем
Про це 19 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 201760 (+660 за добу)
- танків ‒ 3 777 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 377 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 3210 (+12 за добу)
- РСЗВ – 564 (+1 за добу)
- засобів ППО ‒ 319 (+1 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10 за добу)
- крилатих ракет ‒ 1011 (+21 за добу)
- кораблів/катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10 за добу)
- спеціальної техніки ‒ 419 (+1 за добу)
Дані уточнюються.
- 18 травня стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 201 100 військових загиблими, 2759 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 318 засобів ППО.
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