На Півдні Греції стався землетрус магнітудою 5,4 бали
18 грудня в південній частині Греції стався потужний землетрус магнітудою 5,4 бали
Про це повідомляє Ekathimerini.
Поштовх на глибині майже 58 км стався о 07:16 за місцевим часом в морі між Пелопоннесом і островом Крит.
Поштовхи відчувалися від Афін до Криту.
Це тривало "близько п’яти секунд, досить сильно навіть у підвалі будівлі", написав один свідок у місті Ханья на Криті на дошці свідчень Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру .
Пожежна служба заявила, що не має повідомлень про руйнування.
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