На Півдні Греції стався землетрус магнітудою 5,4 бали

Про це повідомляє Ekathimerini.

Поштовх на глибині майже 58 км стався о 07:16 за місцевим часом в морі між Пелопоннесом і островом Крит.

Поштовхи відчувалися від Афін до Криту.

Це тривало "близько п’яти секунд, досить сильно навіть у підвалі будівлі", написав один свідок у місті Ханья на Криті на дошці свідчень Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру .

Пожежна служба заявила, що не має повідомлень про руйнування.

30 листопада біля одного з островів Греції Ікарія стався землетрус магнітудою 5,1