На Півдні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відпрацьовано понад 440 вогневих завдань
У Південнобузькому операційному районі ситуація залишається складною, але контрольованою, тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення
Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".
"Ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдає ракетно-артилерійські удари по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил. Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів", - йдеться у повідомленні.
На Миколаївщині з міномета ворог гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.
Гелікоптерами армійської авіації та парою штурмовиків Су-25 противник наніс 4 авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає.
"Штурмовою авіацією наших Повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Бук - 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР", а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.
Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152 калібру, командно-штабну машину та ворожий безпілотник-розвідник. Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі", - зазначають українські військові.
У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 9 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 ворожих великих десантних кораблі, 2 носії крилатих ракет з сумарним залпом – 12 "Калібрів".
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