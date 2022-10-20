Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдає ракетно-артилерійські удари по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил. Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів", - йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині з міномета ворог гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.

Гелікоптерами армійської авіації та парою штурмовиків Су-25 противник наніс 4 авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає.

"Штурмовою авіацією наших Повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Бук - 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР", а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152 калібру, командно-штабну машину та ворожий безпілотник-розвідник. Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі", - зазначають українські військові.

У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 9 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 ворожих великих десантних кораблі, 2 носії крилатих ракет з сумарним залпом – 12 "Калібрів".

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