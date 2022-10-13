На півдні Рівненщини ППО збила повітряну ворожу ціль

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Доліталася… Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області було знищено повітряну ворожу ціль. Дякуємо силам ППО!" - написав Коваль.

13 жовтня в західних областях України під час повітряної тривоги лунали вибухи. Деякі ворожі ракети ППО вдалося збити, однак є і влучання.

Також згодом стало відомо, що росіяни атакували Захід України "калібрами" з Чорного моря. 4 крилаті ракети ПвК "Захід" вдалося знищити.