На півдні Рівненщини ППО збила повітряну ворожу ціль
У четвер, 13 жовтня, в другій половині дня на півночі Рівненської області сили ППО збили ворожу ціль
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Доліталася… Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області було знищено повітряну ворожу ціль. Дякуємо силам ППО!" - написав Коваль.
- 13 жовтня в західних областях України під час повітряної тривоги лунали вибухи. Деякі ворожі ракети ППО вдалося збити, однак є і влучання.
- Також згодом стало відомо, що росіяни атакували Захід України "калібрами" з Чорного моря. 4 крилаті ракети ПвК "Захід" вдалося знищити.
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