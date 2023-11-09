На півдні України оголошено повітряну тривогу: виявлено ракету на Запоріжжі
У ніч на 9 листопада в південних областях оголошено повітряну тривогу через ракету, яку виявлено на Запоріжжі
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Тривога в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з роботою ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння", - йдеться у повідомленні о 02:12.
В цих областях оголошена небезпека застосування ракет.
"Ракета на Запоріжжі! Рухається на північ", - повідомили у ПС ЗСУ о 02:25. Також закликати йти в укриття у Дніпрі.
О 02:42 оголошено відбій тривоги, проте о 02:45 про під небезпекою ракетного удару знову опинилась Дніпропетровщина. Через декілька хвилин знову пролунав відбій тривоги.
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