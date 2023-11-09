На півдні України оголошено повітряну тривогу: виявлено ракету на Запоріжжі

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Тривога в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях пов’язана з роботою ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння", - йдеться у повідомленні о 02:12.

В цих областях оголошена небезпека застосування ракет.

"Ракета на Запоріжжі! Рухається на північ", - повідомили у ПС ЗСУ о 02:25. Також закликати йти в укриття у Дніпрі.

О 02:42 оголошено відбій тривоги, проте о 02:45 про під небезпекою ракетного удару знову опинилась Дніпропетровщина. Через декілька хвилин знову пролунав відбій тривоги.