На півдні України ЗСУ повернули під контроль 5 сіл, - ОК "Південь"
На Миколаївщині Сили оборони забезпечили контроль над територіями в районі 5 населених пунктів поблизу адміністративної межі з Херсонською областю
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.
На тимчасово зайнятих територіях України окупанти обмежують права та свободи.
Зокрема, свободу пересування - населені пункти, що готуються до проведення псевдореферендумів, закриті для в'їзду та виїзду.
"На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів і наших позицій", - йдеться у повідомленні.
За даними командування, відмічено посилення розвідувальної активності у бік адмінкордону Миколаївської області.
ЗСУ зірвали спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога.
"Зазнавши втрат до 50% складу ДРГ, рашисти відступили. Водночас нашими підрозділами забезпечений контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - повідомив він.
Там додали, що втрати окупантів становлять 73 особи та сім одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.
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