На півдні ворог втратив ЗРК "ТОР", який був підготовлений для застосування на острові Зміїний, - ОК "Південь"
За добу російські війська зазнали втрат: 21 рашист, 7 одиниць техніки, 4 самохідні гаубиці, РСЗВ "Град" та ЗРК "ТОР"
Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував введення бойових дій на зайнятих позиціях. Особливої активності не проявляв.Обстріли тривають, але просування вперед з боку противника відсутнє. За добу російські війська зазнали втрат: 21 рашист, 7 одиниць техніки, серед яких БПЛА "Орлан" які були збиті, 4 самохідні гаубиці, РСЗВ "Град" та ЗРК "ТОР", - зазначив Назаров.
Також Назаров додав, що найстрашніша зброя зі знищених артилерійських систем - це ЗРК "Тор", який був підготовлений для застосування на острові Зміїний.
"Втрат серед цивільного населення немає", - наголосив Назаров.
На Миколаївщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами та військову техніку ворога
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