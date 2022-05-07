На півдні ворог втратив ЗРК "ТОР", який був підготовлений для застосування на острові Зміїний, - ОК "Південь"

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував введення бойових дій на зайнятих позиціях. Особливої активності не проявляв.Обстріли тривають, але просування вперед з боку противника відсутнє. За добу російські війська зазнали втрат: 21 рашист, 7 одиниць техніки, серед яких БПЛА "Орлан" які були збиті, 4 самохідні гаубиці, РСЗВ "Град" та ЗРК "ТОР", - зазначив Назаров.



Також Назаров додав, що найстрашніша зброя зі знищених артилерійських систем - це ЗРК "Тор", який був підготовлений для застосування на острові Зміїний.



"Втрат серед цивільного населення немає", - наголосив Назаров.

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