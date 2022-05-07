ЗСУ знищили склад із боєприпасами противника на Південному напрямку
На Миколаївщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами та військову техніку ворога
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окрім ворожого складу, у населеному пункті Івано-Кепине ЗСУ знищили також 20 одиниць військової техніки.
Як зазначають у Генштабі, ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури Миколаєа ракетами та реактивними системами залпового вогню.
У тимчасово окупованому Херсон загарбники намагаються забезпечувати діяльність російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму, зокрема збільшили кількість блокпостів та пересувних патрулів.
- На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 8 атак ворога, знищили більше 20 одиниць броньованої техніки та 7 безпілотників.
- Загалом упродовж 6 травня Повітряні сили України знищили 14 ворожих Орланів-10.
- Збройні сили України на Півдні упродовж доби знищили 21 окупанта та 7 одиниць ворожої техніки.
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