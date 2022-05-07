21 окупант, 4 гаубиці та один Град: "Південь" про втрати ворога за 6 травня

Про це повідомляє оперативного командування "Південь" Збройних Сил України.

Окрім реактивна система залпового вогню Град та гаубиці, серед знищеної ворожої техніки також зенітно-ракетний комплекс «ТОР», що був підготовлений до застосування на Зміїному, та збитий на Миколаївщині БПЛА Орлан-10.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 8 атак ворога, знищили більше 20 одиниць броньованої техніки та 7 безпілотників.

Загалом упродовж 6 травня Повітряні сили України знищили 14 ворожих Орланів-10.