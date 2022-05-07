21 окупант, 4 гаубиці та один Град: "Південь" про втрати ворога за 6 травня
Збройні сили України на Півдні упродовж доби знищили 21 окупанта та 7 одиниць ворожої техніки
Про це повідомляє оперативного командування "Південь" Збройних Сил України.
Окрім реактивна система залпового вогню Град та гаубиці, серед знищеної ворожої техніки також зенітно-ракетний комплекс «ТОР», що був підготовлений до застосування на Зміїному, та збитий на Миколаївщині БПЛА Орлан-10.
- На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 8 атак ворога, знищили більше 20 одиниць броньованої техніки та 7 безпілотників.
- Загалом упродовж 6 травня Повітряні сили України знищили 14 ворожих Орланів-10.
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