За 6 травня захисники Донбасу відбили 8 атак ворога, знищили більше 20 одиниць броньованої техніки та 7 безпілотників
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. За день відбито 8 атак ворога
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Упродовж поточної доби, 6 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога.
"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 3 танка, 8 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
- Також на Сході ЗСУ за день вбили 15 росіян, знищили 5 артилерійських систем, бронетранспортер і 2 безпілотники.
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