На Сході ЗСУ за день вбили 15 росіян, знищили 5 артилерійських систем, бронетранспортер і 2 безпілотники

Оперативну інформацію опублікувало Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, 5 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських фашистів", - відзначили в ЗСУ.

За день 6 травня на Сході було вбито 15 росіян. ЗСУ знищили 1 БТР, 1 ББМ, 1 БМП, 5 артилерійських систем, 1 автівка та 2 безпілотники.

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