Про це у фейсбук повідомляє ОК "Південь"

"За підтвердженими результатами "довга армія" скоротилась на 75 рашистів, 9 танків Т-72, 2 гаубиці "Мста-Б", 8 одиниць авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наша авіація завдала 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

Протягом дня росіяни завдали 5 авіаційних ударів і 1 ракетний.

На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних носія високоточної зброї окупантів, сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування "Калібр".

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