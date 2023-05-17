На півночі Росії розбився розвідувальний літак
У середу, 17 травня, розвідувальний легкомоторний літак зазнав аварії на півночі РФ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Аварія сталась на півночі Росії - у республіці Комі. Легкомоторний літак Piper-PA28 впав під час розвідки. Він мав зробити обліт навколо лісів в Усть-Куломі, але зачепив лінію електропередач.
На борту було двоє осіб, постраждав льотчик.
- 13 травня 2023 року у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35.
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