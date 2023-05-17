На півночі Росії розбився розвідувальний літак

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Аварія сталась на півночі Росії - у республіці Комі. Легкомоторний літак Piper-PA28 впав під час розвідки. Він мав зробити обліт навколо лісів в Усть-Куломі, але зачепив лінію електропередач.

На борту було двоє осіб, постраждав льотчик.