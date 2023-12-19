На півострові в Ісландії почалося виверження вулкана
Потоки лави виходять на поверхню приблизно за чотири кілометри на північний схід від Гріндавіка
Про це повідомило метеорологічне управління країни, інформує "Німецька хвиля".
До району вилетять фахівці з метою уточнити, який із вулканів півострова Рейк'янес почав виверження.
Виверження передувала серія землетрусів. Влада закликала жителів Гріндавіка покинути місто, пояснивши, що туди може попрямувати потік лави. Масова евакуація цього населеного пункту відбулася ще у листопаді, але, за даними місцевих ЗМІ, у Гріндавіку на момент виверження перебували люди.
Нинішнє виверження на півострові Рейк'янес стало четвертим за три роки. Колишні відбулися у березні 2021 року, у серпні 2022-го та у липні 2023 року далеко від інфраструктури чи населених пунктів.
Як повідомляє ВВС, з кінця жовтня в районі столиці країни Рейк'явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.
- У середині листопада агентство цивільного захисту Ісландії закликало населення південно-західного міста Гриндавік евакуюватися через загрозу виверження вулкана.
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