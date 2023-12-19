На півострові в Ісландії почалося виверження вулкана

Про це повідомило метеорологічне управління країни, інформує "Німецька хвиля".

До району вилетять фахівці з метою уточнити, який із вулканів півострова Рейк'янес почав виверження.

Виверження передувала серія землетрусів. Влада закликала жителів Гріндавіка покинути місто, пояснивши, що туди може попрямувати потік лави. Масова евакуація цього населеного пункту відбулася ще у листопаді, але, за даними місцевих ЗМІ, у Гріндавіку на момент виверження перебували люди.

Нинішнє виверження на півострові Рейк'янес стало четвертим за три роки. Колишні відбулися у березні 2021 року, у серпні 2022-го та у липні 2023 року далеко від інфраструктури чи населених пунктів.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA — Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) December 18, 2023

Як повідомляє ВВС, з кінця жовтня в районі столиці країни Рейк'явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.