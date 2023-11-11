В Ісландії оголосили надзвичайний стан через ризик виверження вулкана

Про це пише BBC.

Зазначається, що Метеорологічне управління Ісландії стурбоване тим, що велика кількість магми поширюється під землею та може спливти там. Тисячі підземних поштовхів були зафіксовані навколо вулкана Фаградальсф'ялль за останні тижні.

Агентство цивільного захисту Ісландії пояснило, що ухвалило рішення про евакуацію після того, як Ісландське метеорологічне бюро не змогло виключити, що "магматичний тунель, який зараз формується, може досягти Гриндавіка"

У заяві йдеться, що люди повинні покинути місто. Там зазначили, що це не екстрена евакуація, та закликали жителів "зберігати спокій, тому що у нас є достатньо часу для реагування".

"Безпосередньої небезпеки немає, евакуація є перш за все профілактичною з безпекою всіх мешканців Гриндавіка як головною метою", - додали в заяві.