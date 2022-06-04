Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"Військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня 2022 року троє цивільних, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату «Парус», підірвалися на ворожій міні. Від вибуху усі вони загинули", - йдеться в повідомленні.



Нані здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Триває досудове розслідування.



Правоохоронці проводяться слідчі дії, спрямовані на швидке дослідження обставин правопорушення.



У пресслужбі закликають звертати увагу громадян на окупованих територіях, адже рашисти мінують ліси, пляжі та інші місцевості.

4 травня, на залишених російською армією мінах підірвалися щонайменше три людини – тракторист та два рятувальники.