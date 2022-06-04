На пляжі у Лазурному російська міна вбила трьох людей
3 червня троє місцевих жителя Лазурного, що на Херсонщині, перебуваючи на пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на російській міні. Усі загинули на місці
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"Військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня 2022 року троє цивільних, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату «Парус», підірвалися на ворожій міні. Від вибуху усі вони загинули", - йдеться в повідомленні.
Нані здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Триває досудове розслідування.
Правоохоронці проводяться слідчі дії, спрямовані на швидке дослідження обставин правопорушення.
У пресслужбі закликають звертати увагу громадян на окупованих територіях, адже рашисти мінують ліси, пляжі та інші місцевості.
- 4 травня, на залишених російською армією мінах підірвалися щонайменше три людини – тракторист та два рятувальники.
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