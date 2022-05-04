Про це написав на сторінці у фейсбук начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.



У лісі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС на закладеній міні підірвалися рятувальники ДСНС.



"Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, двох людей госпіталізували з різними ступенями важкості. Поряд із місцем детонації виявили та знешкодили ще 5 мін", – пише голова поліції Київщини.







Також поблизу села Гоголів, Броварського району, тракторист отримав осколкові поранення обох рук і правого стегна, підірвавшись на протитанковій міні.



"Криваві жнива замість посівної влаштували російські окупанти в Київській області. Сьогодні у полі біля села Гоголів тракторист напоровся на протитанкову міну. 35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна", – написав Андрій Нєбитов.







Начальник поліції Київщини просить жителів області бути обережними, адже не всі території ще очищені від мін:



"Будьте обережні, обходьте лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас у районах, що були в окупації, бережіть себе та рідних".



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