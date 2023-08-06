На польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався витік
Польський оператор PERN у суботу ввечері повідомив про витік на одній з ділянок нафтопроводу "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Європи. Після цього прокачування нафти призупинили
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що витік було виявлено неподалік міста Ходеч у Польщі. Служба PERN дісталася до пошкодженої ділянки та розпочала розслідування щодо причин інциденту.
Також на місці події працюють пожежники та аварійно-рятувальні служби. Вони розпочали ремонтні роботи. Очікується, що їх закінчать у вівторок і прокачування нафти поновлять.
Державна пожежна служба у Влоцлавеку повідомила, що масштаби витоку невеликі, оскільки частина трубопроводу, що пошкоджена, була відрізана від решти. У PERN додали, що друга лінія нафтопроводу працює нормально і що загрози для місцевих жителів немає.
- 5 липня стало відомо, що російська частка в імпорті вугілля, природного газу та нафти з країн поза Європейського Союзу до блоку безперервно скорочується з другого кварталу 2022 року.
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