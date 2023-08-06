На польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався витік

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що витік було виявлено неподалік міста Ходеч у Польщі. Служба PERN дісталася до пошкодженої ділянки та розпочала розслідування щодо причин інциденту.

Також на місці події працюють пожежники та аварійно-рятувальні служби. Вони розпочали ремонтні роботи. Очікується, що їх закінчать у вівторок і прокачування нафти поновлять.

Державна пожежна служба у Влоцлавеку повідомила, що масштаби витоку невеликі, оскільки частина трубопроводу, що пошкоджена, була відрізана від решти. У PERN додали, що друга лінія нафтопроводу працює нормально і що загрози для місцевих жителів немає.