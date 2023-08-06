Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка На польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався витік

На польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався витік

6 серпня, 2023 неділя
16:50
Економіка Нафтопровід "Дружба"

Польський оператор PERN у суботу ввечері повідомив про витік на одній з ділянок нафтопроводу "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Європи. Після цього прокачування нафти призупинили

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що витік було виявлено неподалік міста Ходеч у Польщі. Служба PERN дісталася до пошкодженої ділянки та розпочала розслідування щодо причин інциденту.

Також на місці події працюють пожежники та аварійно-рятувальні служби. Вони розпочали ремонтні роботи. Очікується, що їх закінчать у вівторок і прокачування нафти поновлять.

Державна пожежна служба у Влоцлавеку повідомила, що масштаби витоку невеликі, оскільки частина трубопроводу, що пошкоджена, була відрізана від решти. У PERN додали, що друга лінія нафтопроводу працює нормально і що загрози для місцевих жителів немає.

  • 5 липня стало відомо, що російська частка в імпорті вугілля, природного газу та нафти з країн поза Європейського Союзу до блоку безперервно скорочується з другого кварталу 2022 року.
Росія
Польща
ЄС
Європа
нафта
Читайте також:
обстріл, ППО
6 серпня, 2023 неділя
Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Хронологія подій: як минула ніч проти 6 серпня
військовий переворот у Нігері
5 серпня, 2023 субота
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
російський військовий корабель
5 серпня, 2023 субота
У Силах оборони назвали причини відсутності ракетоносіїв РФ у Чорному та Азовському морях
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
6 серпня
16:10
Чонгарський міст
На в'їздах до Криму: українські ракети пошкодили мости в Чонгарі та Генічеську
16:08
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Повинен приповзти на колінах". Пєсков та Медведєв проти мирних перемовин з Україною
16:04
OPINION
Ірина Геращенко
Ще й закордонні паспорти заберемо, для надійності...
15:49
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Викрутить до останньої краплі: дипломат про дії Туреччини щодо РФ
15:38
Зеленський нагородив бійців з Повітряних сил ЗСУ
"Жодні "кинджали" Москві не допоможуть": Зеленський нагородив бійців з Повітряних сил ЗСУ
15:06
Харківщина: обстріл
За добу армія РФ обстріляла 12 областей України: 11 людей зазнали поранень, 2 загинуло. Ситуація в регіонах
15:05
військовий переворот у Нігері
Військова хунта Нігеру звернулася по допомогу до вагнерівців
14:03
OPINION
Віктор Каспрук
А якщо війна затягнеться на роки?
14:03
Берегова охорона Філіппін
Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі з водометів їхніх човнів у Південнокитайському морі
13:57
Артем Довбик, збірна України, збірна Шотландії
Артем Довбик офіційно перейшов у іспанську "Жирону"
13:34
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Росіяни організовують на ТОТ Херсонщини "школи молодого виборця”: навчатимуть старшокласниікв фальсифікації виборів
13:12
крилата ракта "Калібр"
РФ тримає у Чорному морі ракетоносій із вісьмома "калібрами"
13:10
дощ Львів, опади, парасоля
Синоптик Наталка Діденко розказала, коли в Україні очікувати похолодання
12:57
на фото: Одещина
На Одещині внаслідок зсуву ґрунту загинула дитина
12:46
Оновлено
Пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді внаслідок ракетної атаки РФ
Росіяни тричі атакували Хмельниччину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
12:40
Харківщина обстріл
Армія РФ завдала удару по селу на Харківщині: є загибла і поранений
12:29
москва, кремль
У Росії заявили про спробу атаки БПЛА: тимчасово закрили аеропорт у Москві
12:09
Twitter
Twitter надаватиме фінансову допомогу користувачам, до яких несправедливо ставляться роботодавці через їхню активність у соцмережі
12:08
Росіяни вчергове обстріляли Херсонщину: поранено двох людей
12:02
OPINION
Валерій Чалий
На що не заслужили українці?
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Папа молився за мир, але так і не згадав про Україну, а Чорне море перетворюється на лінію фронту. Акценти світових ЗМІ 6 серпня
11:08
Після землетрусу в міському районі округу Піньюань, Дечжоу, провінція Шаньдун, Китай, 6 серпня 2023 р.
У Китаї внаслідок землетрусу 21 людина дістала поранення
11:01
Ексклюзив
ДПСУ
РФ змінила тактику на кордоні із Чернігівщиною: журналіст повідомляє про роботу ДРГ
10:41
OPINION
Микола Княжицький
Чи треба далі обмежувати виїзд чоловіків за кордон?
10:16
втрати рф
Розвідка Британії назвала кількість втрат Росії в Україні серед десантних військ
10:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Безпечних місць на Чорному морі для суден з трикольоровою ганчіркою вже не лишилось
10:00
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Мирослав Чех: Чи існує криза між Україною та Польщею та про можливі провокації "пригожинців"
09:53
ЗСУ
"Найголовніше, що не припиняється": Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ
09:35
ЗРК С-300 РФ
Армія Росії завдала ракетних ударів по Харкову
09:17
Оновлено
Харківщина: обстріл
Росія вдарила КАБом по центру переливання крові на Харківщині: 2 людини загинули, 4 поранено
09:05
Кирило Буданов
Буданов: Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні
08:50
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
У Словаччині президентка дозволила девʼятьом громадянам служити в українській армії
08:30
Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановили тризуб
08:18
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Що робити з ворожими пропагандистами?
08:13
Інфографіка
втрати ворога
Росія втратила за добу в Україні ще 590 військових, 5 танків та РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
08:03
OPINION
Віктор Андрусів
Про перспективи контрнаступу. Крайній термін - листопад
07:56
обстріл, ППО
За добу сили ППО знищили 57 повітряних цілей Росії
07:42
на фото: Ярослав
Повітряні сили від початку повномасштабної війни знищили понад 3,5 тисячі ворожих цілей, – командувач Олещук
07:21
Китай тайфун
У Китаї внаслідок стихійних лих у липні постраждали 16 млн мешканців
06:48
корабель рф
В ISW пояснили, як удари по кораблях РФ впливають на хід українського контрнаступу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV